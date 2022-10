OSIMO - È toccato all’anziana madre compiere la drammatica scoperta. Era da un paio di giorni che i colleghi non lo vedevano al lavoro e non rispondeva al cellulare, dunque ieri hanno contattato la donna che è andata a cercarlo nel suo appartamento. Ha aperto la porta e l’ha trovato riverso a terra, sul pavimento della cucina, ormai senza vita. Subito ha dato l’allarme al numero unico d’emergenza 112, ma al loro arrivo i soccorritori del 118, intervenuti con i carabinieri di Osimo, hanno potuto soltanto constatare il decesso, avvenuto almeno da 36 ore.

Un malore fatale ha stroncato Emanuele Sturani a soli 46 anni: probabilmente un attacco di cuore, almeno così sostiene il medico legale dopo un primo accertamento sul corpo, sul quale non sono stati trovati segni di violenza o elementi che possano far pensare a ipotesi diverse rispetto a quella della morte naturale.

La drammatica scoperta è avvenuta nella serata di ieri, attorno alle 20, nell’appartamento di via Saragat, nella frazione di Campocavallo, in cui il 46enne viveva da solo. I colleghi erano preoccupati per lui, rappresentante di materiale edile, visto che non si presentava agli appuntamenti di lavoro. Hanno contattato la madre che ieri è andata a verificare come stesse. Una scoperta choc: il figlio era a terra, morto da almeno 36 ore, secondo gli investigatori.