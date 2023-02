Osimo, palpeggia il seno alle donne e sfreccia via sul monopattino elettrico: preso il maniaco. Rifiuta il braccialetto elettronico e va in carcere

OSIMO - Arrivava sul suo monopattino elettrico, palpeggiava al seno le donne che passeggiavano e poi sfrecciava via in un lampo. Ma ciò non è bastato al maniaco molestatore seriale che nelle ultime settimane aveva colpito più volte ad Osimo. I carabinieri sono riusciti ad rintracciare ed arrestare l'uomo accusato di almeno 5 episodi simili, tutti avvenuti di sera nelle zone periferiche.

Si tratta di un 26enne originario del Bangladesh: i carabinieri sono risuciti ad individuarlo sulla base delle testimonianze delle donne aggredite, che oltre a lui hanno anche descritto proprio il monopattino elettrico con cui si muoveva. E che i carabinieri gli hanno trovato. L'uomo ha rifiutato il braccialetto elettronico ed è stato quindi rinchiuso nel carcere di Montacuto.