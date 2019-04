Minaccia di uccidersi, ma poi si scaglia contro i carabinieri «Vi mangio il cuore»

di Talita Frezzi

OSIMO -Minaccia di volersi uccidere, ma poi aggredisce Carabinieri e operatori sanitari del 118. E un salvataggio diventa una colluttazione e poi un arresto. Serata molto movimentata quella di Pasquetta in via Oriolo, a Osimo Stazione, dove un 55enne aveva minacciato di togliersi la vita. Ma non era vero, l’aveva detto al telefono a un familiare al culmine di una lite, oltretutto accesa in preda ai fumi dell’alcol.