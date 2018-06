Mima gesto del "tagliagola" per farsi pagare i lavori: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Nei guai un tunisino di 36 anni, denunciato dopo aver minacciato una anziana signora. Il ragazzo nordafricano, che avrebbe svolto dei lavori di ristrutturazione nella casa dell’anziana, la scorsa settimana si era recato da lei per chiedere di saldare il conto.L’incontro però ha presto una piega violenta con urla e minacce. Il 36enne avrebbe perfino mimato con la mano il taglio della gola pur di intimorire la signora osimana, minacciando le maniere forti se non avesse dato i soldi per i lavori svolti in quella casa. L’anziana però non si è fatta spaventate e ha chiamato la polizia facendo una denuncia nei confronti del tunisino, che ora il commissariato di Osimo ha inoltrato alla Procura di Ancona ipotizzando il reato di minacce aggravate.