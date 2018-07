«Mia moglie mi picchia in casa». Il pusher vuole andare in cella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Meglio la galera che la moglie. Così un 51enne si è rivolto ai carabinieri quando il 18 luglio è evaso dai domiciliari presentandosi volontariamente in caserma a Loreto. Pur di non essere più costretto a restare in casa il 51enne di origine marocchina, E.K. le sue iniziali, si è fatto denunciare per evasione dagli stessi uomini dell’Arma. L’uomo ha raccontato loro che i rapporti coniugali erano diventati insopportabili, che la moglie lauretana con la quale conviveva da separato in casa lo stava ossessionando, lo aveva anche aggredito.