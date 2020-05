Mercato in centro aperto in anticipo: oggi tornano le bancarelle

OSIMO - Al fotofinish l’amministrazione comunale è riuscita a organizzare da questa settimana il mercato in centro storico. Dunque dopo oltre due mesi di assenza per il lockdown tornano già oggi le bancarelle in piazza anziché da giovedì 28 come annunciato dal sindaco nei giorni scorsi. Non è stato facile però, perché l’intesa tra ambulanti e ristoratori non è stata raggiunta ovunque. Tutti i bar e i ristoranti avevano chiesto al Comune l’ok per installare dehors ampliati e garantire il distanziamento sociale senza perdere troppi clienti, ma in alcune aree questa necessità si è scontrata col diritto acquisito dei venditori ambulanti, come in piazza Boccolino. Qui nessuno dei quattro ambulanti fissi del giovedì si è voluto spostare per consentire ai ristoratori di installare i dehors stagionali. E così Caffè Diana, Caffè della Piazza e Gustibus, che pure avevano trovato l’accordo tra loro per mettere più tavolini esterni senza sovrapporsi, dovranno però toglierli il mercoledì sera per lasciare posto la mattina successiva ai banchi del mercato settimanale, e poi rimontare i dehors dalle 13.

Nelle altre piazze invece gli ambulanti hanno solo dovuto spostarsi di 2-3 metri per aumentare il distanziamento, senza intralciare i dehors, dunque l’accordo è stato trovato facilmente. La Tavernetta del Corso potrà lasciare come al solito i tavolini in piazza Dante anche il giovedì, così come Caffè del Corso e Pizzeria Senza Testa in piazza Gallo, dove le bancarelle saranno trasferite in piazza del Comune come ogni estate. «La disposizione di alcuni venditori è stata variata per consentire l’afflusso di persone senza creare assembramento, ci sarà -ha spiegato ieri il sindaco Pugnaloni- un senso unico per i pedoni da corso Mazzini verso il Duomo e viceversa, senza dover separare food e abbigliamento».

Gli ambulanti verranno posizionati in un’isola centrale con il banco di schiena rispetto al collega del lato opposto. Per i residenti del centro tornano poi i soliti divieti di sosta dalle 6 alle 14. «L’amministrazione preveda un mese di sosta gratis per riportare gente in piazza e aiutare i commercianti» chiede la capogruppo delle Liste civiche Monica Bordoni. Domani infine torna il mercato anche ad Offagna, dove il Comune evidenzia l’obbligo di mascherine e guanti per esercenti e clienti. Data ancora la situazione di pericolo di contagio e le relative difficoltà organizzative restano temporaneamente sospese le concessioni giornaliere per gli spuntisti

