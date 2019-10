Osimo, maxi incidente a Campocavallo: coinvolte tre auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Paura giovedì sera a Osimo per un incidente avvenuto in via Jesi, vicino all’abitato di Campocavallo. L’allarme è scattato attorno alle 21,45 sulla provinciale 3, in prossimità dell’incrocio con via delle Querce: tre le vetture coinvolte. Sul posto sono accorse le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Osimo che ha aiutato uno dei feriti ad uscire dall’abitacolo dell’auto danneggiata dopo l’impatto. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza i mezzi. Le condizioni dei tre feriti (un ragazzo tunisino, un giovane di Loreto e una signora di Castelfidardo) per fortuna non sono gravi.