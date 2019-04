Il marita la lascia per un'altra donna Tenta di speronare la rivale in amore

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Una storia di stalking al contrario, con una donna che non si dà pace per il matrimonio finito e perde il controllo, mettendo in atto comportamenti aggressivi e ingiuriosi. Protagonisti di un triangolo di fuoco sono una 35enne campana residente in una città dell’hinterland anconetano, l’ormai ex marito osimano e la donna per la quale l’ha lasciata, un’osimana di quasi 40 anni. La storia è di quelle purtroppo comuni: un matrimonio che finisce per un tradimento.L’uomo che si invaghisce di un’altra donna, la 40enne osimana, e lascia per lei il tetto coniugale dopo pochi mesi di love story segreta. La moglie 35enne non accetta la separazione dal marito, che ama follemente, al punto tale da incolpare per la fine del rapporto solo l’amante, non lui. Così per oltre due anni la prende di mira.