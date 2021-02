Da Osimo un mare di donazioni per i cani sequestrati nell'allevamento di Trecastelli

OSIMO - Grazie alla generosità di moltissimi sostenitori, siamo riusciti fino ad oggi a raccogliere oltre 7.000,00 euro di donazioni a favore dei cani sequestrati nell’allevamento di Trecastelli. Abbiamo quindi già inviato un secondo carico di crocchette, consegnato nella giornata odierna, per un valore di 1.000,00 euro e siamo pronti a sostenere nei prossimi mesi ogni necessità alimentare degli oltre 900 cani presenti ad oggi nell’allevamento. Infatti, agli 859 sequestrati all’inizio di gennaio si sono aggiunti quelli nati fino ad oggi e quelli che continueranno a nascere fino alla completa sterilizzazione di tutti gli esemplari, prevista entro il prossimo mese di marzo.

La situazione si è da poco sbloccata dopo che l’ASUR ha ripreso le sterilizzazioni ed è stato delineato un percorso che porterà nei prossimi mesi a separare i cani negativi da quelli positivi alla Brucella canis, dopo che saranno stati sottoposti ad un doppio tampone. Solo allora sarà possibile procedere alle adozioni e a decongestionare quindi la struttura di Trecastelli ormai arrivata al collasso igienico-sanitario e totalmente inadeguata per mantenere il minimo benessere agli animali presenti. La nostra associazione continua la raccolta di fondi per sostenere il progetto, che terminerà solo quando tutti i cani saranno stati adottati o avranno trovato una sistemazione dignitosa. Il percorso è ancora molto lungo ma la strada giusta è stata finalmente imboccata. Vigileremo con le nostre Guardie Zoofile che tutto si svolga nella maniera migliore, senza provocare ulteriori sofferenze agli sfortunati cani presenti nell’allevamento e che nessuno si approfitti della situazione per lucrare ancora sulla pelle degli animali. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto con la loro solidarietà e continueremo a tenervi informati su tutti gli aspetti di questa triste vicenda, nella speranza che si concluda il più presto possibile.

