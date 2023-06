OSIMO Tra il maltempo di maggio, i rincari delle bollette che hanno ridotto gli utili nell’ultima stagione e le difficoltà generalizzate nel trovare giovani lavoratori stagionali, non è stato facile ripartire per la Nuova Isola. Eppure, il gestore Roberto Marzocchini ce l’ha fatta anche quest’anno. Da venerdì ha riaperto il parco acquatico privato lungo lo stradone di Campocavallo, in via Cagiata, che è anche l’unica struttura simile in tutta la Valmusone.

I centri estivi



Anche questo ha favorito la sua ascesa, vista la chiusura del Malibù a Porto Recanati, con tantissimi turisti tra luglio e agosto, ma anche una decina di associazioni che lo scelgono come sede settimanale dei propri centri estivi.

«Quest’anno aumenteranno i bambini che verranno con i centri estivi, addirittura uno da Potenza Picena ha scelto la nostra struttura. Ogni mattina ci saranno almeno tre associazioni per i centri estivi che avranno spazi riservati fino alle 12,30 circa» dice orgoglioso Marzocchini. Che ha dovuto fare i salti mortali nell’ultimo mese per far trovare pronto il parco acquatico all’inizio della stagione. «Non è stato facile lavorare con il maltempo di metà maggio per pulire le tre piscine e sistemare le aree circostanti - spiega -. Quella da calcetto e beach volley, ad esempio, ci ha sicuramente rallentato un po’ con i preparativi ma ce l’abbiamo fatta, siamo pronti per la nuova stagione». Il gestore non nasconde le preoccupazioni anche per i costi di gestione e il possibile maltempo, previsto già per oggi.

«Il tempo è la variabile che fa la differenza sull’esito della stagione e degli incassi, se fa i capricci le cose si complicano» dice, anche perché mantenere una struttura simile, con tre piscine, non è semplice. «Le bollette l’anno scorso sono state molto pesanti – rivela il gestore-. Ad esempio, nell’agosto 2022 pagai 4mila euro di energia elettrica, l’anno dopo sono arrivato ad agosto a pagarne circa 12mila. Per fortuna dicono che quest’anno si dovrebbero ridurre di almeno il 50%».

Altro nodo che ha dovuto affrontare è stato l’ingaggio del personale necessario per gestire il parco acquatico: «Oltre a me e mia moglie, siamo in 12 tra i 9 bagnini e i 3 baristi e per fortuna - commenta Marzocchini - siamo riusciti a trovare tutto il personale necessario, molti tornano ogni anno e siamo quasi una famiglia». Spesso i bagnini preferiscono il parco acquatico alle spiagge tradizionali, dove il lavoro è sicuramente più pesante, per l’affluenza maggiore e la distanza tra una torretta e l’altra, «qui invece -conferma Marzocchini- la zona è più circoscritta e abbiamo bagnini per tutte le piscine, almeno due per quella maggiore in modo da garantire massima sicurezza».



Gli orari e i prezzi



Confermato l’orario continuato dalle 9 alle 19 tutti i giorni con ingresso a 12 euro per gli adulti, 10 euro dai 4 ai 14 anni, gratis sotto i 4 anni. Possibile anche il ticket mezza giornata, 9-14 o 14-19, con costo a 7 euro per tutti dai 4 anni in su. Previsioni sull’affluenza? «Difficile farne ora, molto - dice Marzocchini - dipenderà dal tempo, ma al di là dei due anni compromessi dal Covid, i numeri sono stati sempre in aumento». Trecento persone di media al giorno l’estate scorsa.