Malore nel sonno, muore a 52 anni il titolare di un'azienda agricola: le lacrime della comunità

OSIMO - Se ne è andato nel sonno per un malore improvviso ad appena 52 anni. Osimo, e in particolare Santo Stefano e il settore dell’imprenditoria agricola, piange la morte di Rossano Trucchia.

Uomo dal cuore buono, un gran lavoratore, Trucchia era titolare di una piccola azienda agricola e di lavorazione terra per conto terzi. Abitava da solo in una casa di via Montegalluccio, lungo la zona che da San Biagio sale verso a Santo Stefano, frazione dove ieri mattina si sono svolti i funerali. Giovedì lo avevano cercato invano per questioni di lavoro, poi anche la sorella Raffaella, che abita fuori città, non riuscendo a mettersi in contatto con lui ha fatto scattare l’allarme. Una volta raggiunta l’abitazione lo hanno trovato già esanime in camera da letto. Stando ai sanitari del 118 intervenuti sul posto era morto già da ore per un infarto.

