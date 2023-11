OSIMO - La città è in lutto per la morte di Stefano Zoppi, 69 anni, ex ispettore della polizia locale, noto anche per le sue passioni artistiche. Era apprezzato musicista e vignettista. Era ricoverato all’ospedale di Macerata dove è morto domenica, sconfitto da un male. I funerali si terranno domani alle 11 al convento dei Servi di Maria di Montefano.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Dà in escandescenza al pronto soccorso e inveisce contro i sanitari

Il cordoglio

La vicesindaca Paola Andreoni lo ricorda come «idealista e artista con il cuore enorme». Era entrato nei vigili urbani di Osimo nel 1977 vincendo il concorso comunale. Ci è rimasto per 42 anni, diventando ispettore rispettato e apprezzato, punto di riferimento per il comando di via Molino Mensa, fino al pensionamento nel 2019.

Era riuscito ad alimentare al contempo le sue passioni artistiche, collaborando come vignettista anche con alcune testate giornalistiche e nella realizzazione di libri, come quello sulla storia dell’Osimana.