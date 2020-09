In lacrime per Marzocchini, collaboratore scolastico e appassionato di politica

OSIMO - Le Liste civiche di Osimo e la Confraternita della Pia Unione del Cristo Morto in lutto per la morte di Liano Marzocchini, 62 anni. Era collaboratore scolastico alla elementare Marta Russo di via Aldo Moro, nella prima periferia osimana, fino a quando, mesi fa, un male incurabile lo ha costretto a cure pesanti e a più ricoveri ospedalieri. Poi venerdì sera il decesso nell’ospedale di Chiaravalle. A ricordarlo con un post su Facebook sono state le Liste civiche, di cui Liano per anni è stato uno tra i militanti più attivi, nonché candidato al consiglio comunale. Da ragazzo era stato nell’allora Dc, poi la decisione di sposare il progetto politico latiniano, tramite il quale era diventato presidente e componente per anni del consiglio di quartiere del rione Borgo San Giacomo, dove ha abitato per tanto tempo. Le civiche ieri, in particolare l’ex sindaco Simoncini, lo hanno ricordato come «persona buona, sempre disponibile e sempre pronta ad aiutare gli altri». L’altro grande impegno era nella Confraternita di Osimo che organizza tutti gli anni la suggestiva processione del Cristo Morto il Venerdì Santo. La camera ardente è allestita nella sala del commiato Re a Padiglione. © RIPRODUZIONE RISERVATA