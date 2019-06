Lacrime all'ospedale: il dottor De Luca vinto dalla malattia a 64 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - L’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco perde uno dei suoi punti di riferimento storici. È morto ieri il dottor Stefano De Luca, 64 anni, responsabile del reparto di Pneumologia. Non è riuscito a vincere la battaglia contro il male e ieri mattina se ne è andato nella casa del fratello, ad Ancona, dove si era trasferito.A ricordarlo il sindaco Pugnaloni: «Un uomo di qualità professionali immense comprovate dall’affetto ricevuto da tutti i suoi pazienti che lo esaltavano e mi chiedevano di sostenerlo nella sua opera». Pugnaloni dopo aver espresso le condoglianze alla famiglia De Luca a nome di tutta la città, ricorda che «in questi ultimi anni ci siamo battuti con il dottor De Luca per arricchire il personale a sua disposizione e si era raggiunto un equilibrio interno al reparto d’eccellenza per la città». Camera ardente oggi nella sala del commiato Vigiani di via Romero a San Biagio. I funerali domani alle 16,30 nella chiesa parrocchiale di San Biagio.