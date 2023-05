OSIMO - Sorridente e disponibile su ogni fronte nel quale era impegnato. Nel suo ambulatorio alla Sacra Famiglia, nella sua passione per il basket e nella Confraternita della Pia Unione del Cristo Morto, di cui era un punto di riferimento. Osimo in lutto per la morte di Silvio Baleani, 76 anni, medico di famiglia in pensione.

In città era molto conosciuto anche per il suo passato da giocatore della Robur Basket e poi allenatore, e per il suo impegno costante nella Confraternita che organizza tutti gli anni la processione del Cristo Morto del Venerdì Santo. Ammalato da mesi, si era sottoposto ad un intervento chirurgico a inizio anno ma nelle ultime settimane le condizioni erano diventate critiche, tanto da richiedere il ricovero all’hospice di Loreto, dove se ne è andato domenica sera attorniato dall’affetto della moglie Anna Giuliodori, con la quale viveva vicino al San Carlo, e del figlio Guido. In tanti in queste ore sui social lo stanno ricordando per la sua disponibilità.

Il ricordo del sindaco

Come il sindaco Pugnaloni: «Eri una persona unica, eri il mio dottore sempre allegro, pieno di entusiasmo. Dopo la pensione, mi incontravi dandomi sempre buoni consigli. Con te Silvio, se ne va una persona speciale per l’intera comunità di Osimo». La camera ardente è allestita alla Casa Funeraria Vigiani a San Biagio. I funerali stamattina alle 9,30 al Duomo di Osimo