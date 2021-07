Addio a Giannetto Cenci, era l’anima del volontariato: questa mattina l'ultimo saluto

OSIMO E’ morto sabato pomeriggio all’Inrca Giannetto Cenci, 83 anni, storico presidente dell’associazione di promozione sociale Noi Anziani di Osimo. Malato da tempo, era ricoverato al geriatrico dove è stato assistito fino all’ultimo dall’amata moglie Luciana e dai figli Luciano e Danilo.

Cenci era molto conosciuto e stimato in città per il suo impegno nell’associazione dei nonnini, che fino a qualche anno fa svolgeva servizi anche per conto del Comune. Noi Anziani, ai tempi delle amministrazioni Latini e Simoncini, si occupava della custodia dei bagni pubblici, degli attraversamenti pedonali di fronte alle scuole negli orari di entrata e uscita, ma anche di assistenza nelle case di riposo.

L’associazione per anni ha collaborato con gli enti pubblici fino a quando, sotto la presidenza di Marino Pergolesi nel 2016, l’Ispettorato del Lavoro sollevò delle problematiche anche finanziarie, costringendola a fermarsi. Giannetto ha sempre mantenuto alta la sua attenzione verso la comunità che tanto amava e per la quale ha prestato per anni volontariato. La camera ardente è alla Casa funeraria Re di Padiglione, funerali questa mattina alle 11 a San Marco.

