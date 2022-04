La fortuna bacia un giocatore e gli regala un tesoretto di 22mila euro

OSIMO - Marche fortunate nel concorso del Lotto di giovedì scorso: si festeggia a Camerino con una vincita da 124.500 euro, e a Osimo, con altri 22mila euro, per un totale di oltre 146mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 333 milioni da inizio anno. E ancora una volta la Dea Bendata si è ricordata della nostra regione e in particolare della provincia dorica con la vincita da 22mila euro che consentirà al fortunato vincitore di godersi quanto prima questo inatteso tesoretto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA