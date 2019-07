Lite per l'abero caduto: â€‹minaccia il vicino di casa con la motosega

di Giacomo Quattrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Una litigata furibonda con un 80enne che ha imbracciato una motosega per minacciare il vicino di casa e un blitz allo skatepark della Vescovara per alcuni controlli straordinari nei luoghi della movida giovanile. È stato un weekend intenso per il commissariato di polizia di Osimo.Venerdì sera, nell’ambito del dispositivo “Estate in blu” disposto dal Questore di Ancona Claudio Cracovia, gli agenti del commissariato hanno svolto dei controlli straordinari con l’aiuto del reparto anticrimine e prevenzione di Perugia.