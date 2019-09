Il ladro pendolare dei negozi del centro incastrato dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Furti e tentati furti nei negozi del centro storico di Osimo: arrestato dalla Polizia del locale commissarriato un ladro pendolare.Si tratta di un 63enne pregiudicato della provincia di Chieti,: in tre casi aveva preso il fondo cassa, in alcuni era entrato senza riuscire a rubare niente ed in altri sarebbe stato respinto dalle misure di sicurezza. Il tutto sotto gli occhi delle numerose telecamere della zona. Ed è proprio gaurdando le immagini che la polizia è riuscita ad identificare ed arrestare il ladro pendolare.