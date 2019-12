Osimo, il ladro si finge corriere e ruba maglie griffate per un valore di centomila euro

Commerciante di cannabis light arrestato dalla polizia con otto chili di stupefacente a Senigallia LEGGI ANCHE:

OSIMO - Si presenta come il corriere dellapronto a caricare un'intera commessa e portarla in rivendita, ma era un falso. In realtà si trattava di un, un professionista. Che seguiva da tempo i movimenti della ditta, conosceva come muoversi, cosa prendere e come scappare senza destare sospetti. Almeno fino a che, pochi minuti dopo la sua fuga, ha chiamato il corriere vero della Dhl per avvertire che era in ritardo ma che sarebbe arrivato.Troppo tardi, i responsabili del magazzino aziendale avevano caricato la merce sul furgone del ladro, mandando all’aria un lavoro di circa 30-40 mila euro che sul mercato poteva lievitare anche fino a 100mila euro. Un furto clamoroso quello avvenuto martedì sera in una maglieria di via Monte Vettore, una parallela di via Jesi alle porte di Casenuove. I carabinieri di Osimo indagano, nel giro di poche ore sono risaliti all’identità del ladro, che sarebbe di origini campane ed è ora ricercato in tutta Italia.