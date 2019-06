Ladri sfrontati ripuliscono la casa mentre la famiglia sta cenando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Ancora ladri a San Biagio. Dopo la razzia della scorsa settimana nella zona industriale, con una decina di attività prese di mira, questa volta i malviventi sono entrati in azione nel centro urbano della frazione, in un appartamento. A dare l’allarme venerdì sera un giovane residente a San Biagio che ha raccontato di ladri entrati in una casa mentre i titolari stavano cenando. A indagare sull’accaduto sono ora i carabinieri di Osimo che potrebbero usufruire delle telecamere piazzate appena qualche mese fa lungo via Ancona, non distante dal luogo del furto.