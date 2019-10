Allarme a Osimo, ladri scatenati nel weekend: cinque furti in casa. L'ira dei residenti

OSIMO - Tornano i topi di appartamento ad Osimo. Sabato sera sono stati segnalati almeno cinque furti tra San Biagio e rione Sacra Famiglia. Nella frazione a nord del capoluogo i malviventi sono entrati in azione verso le 21-21,30 in tre villette di via D’Annunzio, la curva che collega via Manzoni a via Pascoli attorno alla scuola elementare. Tutte e tre le famiglie non erano in casa: un paio erano andate in centro per il Castagna Day e la Festa d’Autunno organizzata in piazza.

Ladri scatenati, blitz in quattro case Inseguiti sono fuggiti in superstrada

I ladri sono entrati forzando le porte finestre e portando via un po’ di oro da tutte e tre le abitazioni colpite in via D’Annunzio. I titolari si sono resi conto solo a tarda sera, quando sono rientrati in casa ed hanno trovato tutto a soqquadro. Hanno chiamato i carabinieri della stazione di Osimo che stanno svolgendo le indagini. Con molta probabilità staranno già vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza che il Comune, proprio pochi mesi fa, aveva installato lungo via Ancona, la provinciale che attraversa la frazione.

Osimo, cenano in veranda e mettono in fuga i ladri all'assalto dei vicini di casa

Ma la stessa sera, forse prima di andare a San Biagio, la banda di ladri ha colpito anche in via Tonnini, una delle strade principali del quartiere Sacra Famiglia, periferia sud di Osimo. Qui hanno colpito in due appartamenti posizionati in due diverse palazzine verso le 20-20,30. In una circostanza infatti i padroni di casa sono rientrati verso le 21 trovando tutto a soqquadro e scoprendo amaramente che i ladri avevano portato via tutto l’oro. L’appartamento si trova oltretutto al terzo piano della palazzina, dunque i l malviventi sono riusciti ad arrampicarsi dai balconi e usando la grondaia, per poi forzare la porta finestra e fare irruzione. Anche qui indagano i carabinieri di Osimo che hanno svolto i rilievi del caso. La sera prima, venerdì, un furto in un appartamento di Camerano era stato sventato proprio dai militari durante un servizio straordinario del territorio coordinato dal comandante della Compagnia di Osimo Luigi Ciccarelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA