I ladri entrano in casa in pieno giorno: in fuga con soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Furto in pieno giorno ieri a San Sabino. Erano circa le 11,30 quando dei malviventi si sono introdotti in un appartamento al civico 28 di via Santa Chiara, la zona dove si trova l’asilo della frazione. I ladri, probabilmente più di uno, si sono fatti spazio appena i padroni di casa sono usciti dall’appartamento che si trova al primo piano. Evidentemente li tenevano sotto osservazione e, appena libero il campo, sono entrati in azione forzando la porta d’ingresso e mettendo tutto a soqquadro. Alla fine hanno portato via qualche centinaio di euro di monili in oro, con la coppia residente nell’appartamento che si è resa conto del raid quando è rientrata, poco dopo. Alcuni vicini di casa avevano notato proprio negli ultimi giorni dei movimenti sospetti in via Santa Chiara.