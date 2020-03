I ladri devastano il campo sportivo, fanno festa con birra e cioccolatini e rubano anche il defibrillatore

OSIMO – Di nuovo ladri in azione la notte scorsa nelle frazioni a nord di Osimo, quelle più esposte alle scorribande dei malviventi. Questa volta a finire nel mirino è stato il campo sportivo Comunale di San Biagio gestito dall’omonima società di calcio di Prima categoria. I ladri, probabilmente almeno in due, hanno lasciato almeno 3mila euro di danni e rubato materiale importante per la società, compreso il defibrillatore che da solo costa almeno altri mille euro.

Ladri spietati insomma, al punto che si è pensato ad un’opera di vandali più che di ladri professionisti visto il bottino: oltre al defibrillatore sono state rubate tre cassette degli attrezzi usati dai dirigenti che si occupano della manutenzione e logistica, e sei sedie dalla segreteria della prima squadra, ma pure il compressore usato per gonfiare i palloni è stato portato via, assieme a delle birre trovate nel container usato come ufficio del custode. E’ qui che i ladri si sono anche seduti per mangiarsi dei cioccolatini e bersi un po' di birra e limoncello, con tutta la calma del mondo. In totale hanno fatto irruzione in cinque locali danneggiando gli infissi, mentre nella biglietteria della tribuna sono entrati senza portare via nulla.

