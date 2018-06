Ladra di abiti entra e svaligia il negozio: in manette per un bottino da 50 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Un altro colpo all’Iper Ygoo, un’altra ladra di vestiti assicurata alla giustizia dai carabinieri di Osimo che sono riusciti a bloccare la donna e a farle scattare le manette ai polsi. Nel pomeriggio di domenica i militari della radiomobile osimana, nel corso di mirato servizio finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio e negli esercizi pubblici, hanno bloccato in flagranza di reato P.S., di 26 anni, di etnia rom residente a Falconara ma residente a Montemarciano. L’arresto è scattato per il reato di furto aggravato consumato ai danni dell’esercizio commerciale “Iper Ygoo” di Osimo Stazione unbicato lungo la Statale Adriatica.La donna, sposata e disoccupata, è stata sorpresa all’uscita del negozio, in possesso di alcuni vestiti, asportati illecitamente, del valore totale di 50 euro. Gli abiti sono stati restituiti al titolare dell’esercizio. Dell’avvenuto arresto è stato informato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.Rosario Lioniello, il quale ha disposto nei confronti dell’arrestata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito per direttissima. Non è la prima volta che il negozio viene preso di mire dai ladri dalle ladre di vestiti: qualche anno fa è stata sorpresa un’altra donna rom che aveva sottratto capi di abbigliamento per un valore di 200 euro. Anche il quel caso la ladra è stata bloccata e arrestata.