In lacrime per Valeria, la maestra generosa che si faceva volere bene dai bambini

OSIMO - Osimo in lutto per la scomparsa di Valeria Pesaro. Aveva 73 anni, era una maestra elementare in pensione, ed è morta nella notte tra domenica e lunedì. Amata e benvoluta da tutti, Valeria Pesaro per diversi anni aveva insegnato a Cupramontana e Staffolo, all’inizio della carriera, per poi prendere la cattedra di ruolo a Osimo. Con i bambini aveva un rapporto speciale proprio per la grande passione legata all’insegnamento.

LEGGI ANCHE:

Recovery Plan, giù le tasse sui redditi tra 40 e 60 mila euro: ecco il programma del governo. Il documento

Sotto le sue premure e la grande esperienza e umanità che metteva in cattedra, sono cresciute intere generazioni di studenti. Ad Osimo Valeria Pesaro per tanti anni ha insegnato alle scuole Fratelli Trillini e alla Marta Russo. Amante dei viaggi, insieme al resto della famiglia spesso e volentieri, in modo particolare nel periodo delle vacanze estive, si spostava con il camper mezzo con il quale era arrivata addirittura fino a Capo Nord. Una persona speciale sempre pronta a mettersi in gioco e a dare una mano nei momenti di difficoltà.



L’altra grande passione di Valeria Pesaro erano i fornelli. Una vita serena spezzata all’improvviso da un intervento chirurgico peraltro perfettamente riuscito se non che a distanza di qualche giorno è subentrata una infezione post operatoria. Nel dolore i familiari, anche per il fatto che in queste tre settimane, subito dopo l’intervento chirurgico, a causa del Covid 19 nessuno è riuscito a portare una parola di conforto alla maestra e mamma, anche se il decesso non è riconducibile alla pandemia da Coronavirus.



A piangere la scomparsa di Valeria Pesaro il marito Enzo Marcello, i figli Enrico e Federico, la sorella Giuliana il cognato i nipoti ed i parenti tutti. I funerali di Valeria Pesaro si terranno oggi pomeriggio alle 15 presso la chiesa di San Carlo ad Osimo. La salma verrà poi tumulata al cimitero Maggiore di Osimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA