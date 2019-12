In lacrime per Ghergo, imprenditore illuminato: stroncato da un malore a 71 anni

OSIMO - È morto Luciano Ghergo, stroncato da un malore a 71 anni. La notizia è rimbalzata in città ieri pomeriggio dopo un post su Facebook del sindaco Pugnaloni. «Un grande imprenditore osimano illuminato e generoso oggi ci ha lasciato improvvisamente», scrive il sindaco. Pugnaloni dà voce alla città definendo la morta di Luciano Ghergo «una grande perdita». Racconta Pugnaloni: «L’ho incontrato pochi giorni fa proprio in ospedale che aveva bisogno per sua mamma, ed ora pensare che non c’è più mi getta nel piu grande sgomento».

LEGGI ANCHE:

Vito, 40 anni, papà di due figli, dipendente di un market, ucciso da una malattia comparsa a primavera con un ascesso

Addio Paola, aveva solo 54 anni Commercio e politica sono in lutto

Ghergo è stato colto dal malore nel giardino della casa di Padiglione dove abitava. Stava piantando i limoni. Lascia un grande vuoto in città. L’omaggio di Pugnaloni: «È stato un emblema nell’impegno a sostegno dello sport e della cultura con il fratello Clemente e tutta la famiglia impegnati nelle attività non solo aziendali, ma nella gloriosa storia del basket osimano e Luciano come presidente per anni dell’Accademia d’arte lirica e corale». Ghergo è stato presidente del Lions. Conclude il sindaco: «Ricorderò sempre l’entusiasmo ed il sorriso quando mi raccontavi dei nuovi investimenti fatti a Matelica acquistando un ramo d’azienda del gruppo Merloni e di quanto amavi l’accademia d’arte lirica e corale, ma più di tutti quando tifavi per la tua frazione di Padiglione dove per anni hai animato la festa d’estate della parrocchia».

Ultimo aggiornamento: 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA