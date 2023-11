OSIMO Se ne è andata a 49 anni Michela Marinelli, mamma di tre ragazze, conosciuta nel mondo del fitness e apprezzata per la sua cordialità. Si è arresa a una malattia dopo una lunga lotta.

La situazione sembrava essere migliorata, fino a far sperare nella guarigione. Invece negli ultimi tempi il peggioramento e, domenica, il decesso. Al suo fianco fino all’ultimo il compagno Mario, le figlie Martina, Aurora e Alice, i fratelli Mauro e Marco e la sorella Mery. La salma è alla casa funeraria Re di via Tigli a Padiglione dove oggi alle 15 si terrà l’ultimo saluto con una cerimonia civile. Michela, che abitava in zona Borgo, amava il mondo dello sport ed era stata anche coordinatrice di una palestra al Grotte Center di Camerano. Poi aveva lavorato in uno studio dentistico a Castelfidardo, finché la malattia glielo ha consentito.