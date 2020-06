Irrompe l’Osimo vertical night: le piazze come maxi discoteche

OSIMO - Spunta un’altra novità nel cartellone degli eventi estivi. Una prima assoluta per Osimo che è destinata a far discutere. Non solo per le preventivabili proteste dei residenti, che già lamentano baccano per la movida serale del weekend ritornata in piazza dopo il lockdown, ma anche per i rischi di assembramenti legati a questo evento. “Osimo vertical night” è il nome della serata che l’amministrazione comunale, con la collaborazione di molti dei locali del centro, ha fissato per il prossimo 18 luglio. Per attirare giovani, esorcizzare la pandemia, animare il salotto cittadino e non rinunciare del tutto alle serate estive in discoteca, verranno invitati in centro alcuni dj-set che spopolano in Romagna.

Due piazze del centro storico si trasformeranno dunque per una notte in discoteche a cielo aperto grazie alla musica dei dj di grande richiamo che suoneranno dalla sommità di alcuni palazzi. Saranno piazza Boccolino e piazza Marconi (quella del teatro) a ospitare gli amanti della disco-music, con i dj affacciati dall’ultimo piano di palazzi che vanno ancora ufficializzati, presumibilmente Comune ed ex Campanelli. Un evento simile, considerando le penuria di locali disco in Valmusone e nella riviera del Conero e vista la data, un sabato in piena estate, è destinato ad attirare centinaia di giovani nel centro di Osimo. Altro che movida del weekend in piazza Boccolino, “Osimo vertical night” è format che, senza vincoli anti-Covid, riempirebbe le due piazze all’inverosimile. Ma non sarà così. Le direttive per evitare gli assembramenti permetteranno di ospitare in ognuna delle due piazze non più di 250-300 persone.

«Le piazze saranno recintate e con l’aiuto di alcuni volontari conteremo gli ingressi dando dei ticket all’accesso, i dj e gli artisti si esibiranno da terrazzi, balconi e finestre» ha spiegato ieri il sindaco Pugnaloni. L’evento rientra nella campagna promozionale della mostra di Palazzo Campana sulla street art di Keith Haring e Paolo Buggiani, che partirà il 23 luglio. «Sarà il lancio ufficiale della mostra evento del 2020» ha confermato l’assessore alla cultura Mauro Pellegrini. Il Comune dovrà garantire il protocollo di sicurezza per evitare assembramenti solo nelle due piazze, Boccolino e Marconi, che andranno chiuse con dei varchi e saranno contingentate. Il rischio però è di creare assembramenti lungo il tragitto tra le due, in corso Mazzini, dove saranno le forze dell’ordine a dover presidiare per garantire la sicurezza. Oltre ai dispositivi per evitare folle incontrollate, c’è poi l’aspetto della quiete pubblica. L’evento sarà di sabato sì, ma i residenti del centro storico sono molto sensibili al baccano, poco abituati alla movida che solo da un paio di anni è tornata a far rivivere la piazza nel weekend e temono soste selvagge. «Per questo l’evento si terrà dalle 18 alle 24, non finirà troppo tardi» ha promesso il sindaco, consapevole di non avere i favori del comitato “Io C’entro”.

