Osimo, investita da un'auto mentre attraversa vicino a casa. Una donna ricoverata all'ospedale di Torrette

OSIMO - Investimento in via Guazzatore verso le 18 di oggi pomeriggio. Una donna, L.C., 66 anni, residente in zona, stava attraversando all'altezza dell'incrocio con via Bartolini. Per cause in corso di accertamento, è stata investita da una Kia Venga condotta da P.A., osimano, 20 anni. L'impatto è avvenuto a bassa velocità ma la donna è caduta a terra battendo la testa. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Ross di Osimo e l'automedica del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso di Torrette. Qui è stata sottoposta a una tac che ha escluso gravi complicazioni. Non è in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 22:27