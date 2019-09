Intossicati 38 pellegrini-ciclisti All’ospedale anche un bambino Erano arrivati dalla Puglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - La cena in parrocchia è finita con una corsa all’ospedale per un nutrito gruppo di ciclisti pugliesi e osimani - e per i loro familiari - che si sono ritrovati per la prima tappa del 13° ciclo pellegrinaggio Osimo-Porto Cesareo in onore di San Giuseppe da Copertino, patrono delle due città. In 38, tra cui un bambino di 8 anni, hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per i classici sintomi di un’intossicazione alimentare, come mal di pancia, nausea, vomito, febbre e problemi intestinali. Ora sono tutti fuori pericolo, tant’è che i ciclisti hanno potuto partecipare regolarmente alla partenza del tour nei luoghi di San Giuseppe (700 km in 5 tappe, la prima da Osimo a Chieti), organizzato dall’associazione culturale Casello Tredici, ma per molti è stata una notte da incubo.