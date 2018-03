Insulti, agguati e anche schiaffi alla ex: altolà del questore allo stalker

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Per ora il questore sventola il cartellino giallo davanti allo stalker. Lui è avvertito, se continua a seguire come un’ombra la giovane donna che ha voluto troncare la love story e di cui è ancora invaghito, scatta l’arresto. «Funziona spesso l’ammonimento», riflette un investigatore del commissariato di Osimo - diretto dal dottor Giuseppe Todaro - che ha respirato l’affanno di una ragazza che da mesi vive con un fantasma accanto e un macigno nel cuore.La coppia è di Loreto, ed è giovane: 23 anni lui, 21 lei. Si sono conosciuti sul web, a farli incontrare in rete è stata una passione comune nell’ambito della musica. Hanno cominciato a frequentarsi, è scoccata la scintilla da cui è divampata la relazioni. I primi mesi sono stati rose e fiori, poi sono cominciate a spuntare le spine. E le unghie del giovane, che ha preso a graffiare la relazione con scenate di gelosia, a lasciare segni sui sentimenti della sua ragazza con zampate di possessività eccessiva. Fino a quando quell’atteggiamento troppo ossessivo ha raggiunto i livelli di guardia e lei ha detto basta. Si è confidata con la madre, ha preso il coraggio a due mani e gli ha detto che per tra loro era finita. All’inizio lui sembrava aver accettato la decisione di troncare la liaison. Ma il tempo era nemico. Come una goccia cinese sul cuore in frantumi. A spargere sale sull’orgoglio ferito è stato il sospetto che nel frattempo lei dopo un po’ avesse iniziato a frequentare qualcun altro come logico alla sua età. Quel pensiero ha fatto da accendino alla gelosia, la rassegnazione è virata nella rabbia: pressing ossessivo. Messaggi e telefonate a tutte le ore, agguati dappertutto. L’ha pedinata persino all’estero togliendole sicurezza e fiato. E insulti, anche in pubblico. È successo anche che alla parole sia seguita qualche sberla. Quando gli capitava l’occasione le ha danneggiato l’auto. Lei aveva paura, e tremava anche la madre.Finita nel mirino dello stalker perché nel film di amante respinto, sul set della mente in tilt per il chiodo fisso, la donna aveva interpretato una parte da protagonista nella scelta della figlia di lasciarlo. Parole pesanti ne trovava anche per lei, cuore di mamma che invece semplicemente si metteva a protezione della ragazza. Al culmine di un’escalation di tensione è partita la richiesta di aiuto raccolta subito dal questore che ha fatto scattare l’ammonimento, provvedimento da prendere terribilmente sul serio perché chi sgarra finisce dritto dritto in carcere. In altri termini: se il giovane avrà l’incoscienza di riprovarci, scatterà subito l’arresto. Lo stalker è avvertito.