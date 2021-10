Una lastra gli cade in testa, choc nel cantiere edile: arriva l'eliambulanza per soccorrere un operaio

OSIMO – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio in un cantiere edile di una casa di campagna in via Gattuccio, periferia sud di Osimo. Un operaio è stato travolto da una lastra in legno che gli ha procurato un forte trauma cranico. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza, l'automedica e la Croce Rossa di Osimo. L’uomo per fortuna è rimasto sempre cosciente, ma è stato trasferito all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche vigili del fuoco e la polizia per appurare la dinamica dell’incidente.

