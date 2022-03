Una novantenne cade, un 85enne di brucia sui fornelli: due nonnini soccorsi in casa, vivevano soli

OSIMO - Un doppio intervento provvidenziale per salvare due anziani soli che erano in pericolo dentro le rispettive abitazioni. E’ stata una mattinata complicata ieri per i vigili del fuoco di San Sabino che sono dovuti intervenire in centro città per soccorrere due anziani. La prima chiamata verso le 10 è arrivata da una abitazione di un palazzo di corso Mazzini, in pieno centro storico.

Un signore aveva sentito flebili richieste di aiuto arrivare da una vicina di casa che non vedeva dal giorno prima. Così si è portato al suo portone ma nessuno da dentro è riuscito ad aprirgli.



L’anziana da dentro è però riuscita a farsi sentire facendo scattare immediata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e una ambulanza inviata dal 118, che hanno occupato in pratica tutto quel tratto del corso principale di Osimo, richiamando l’attenzione dei passanti. I pompieri sono riusciti ad entrare nell’appartamento forzando il portone e hanno ritrovato l’anziana, una 90enne, seduta a terra nel corridoio. Stando ad una prima ricostruzione che la donna avrebbe fornito ai soccorritori, era caduta a terra la sera prima e non era riuscita più a muoversi. Ha provato invano a chiedere aiuto ma le sue urla erano troppo deboli per farsi sentire e così ha finito per passare la nottata dormendo lì a terra.

Poi per fortuna è intervenuto il vicino di casa che ha chiamato i vigili del fuoco per farla soccorrere. I sanitari inviati dal 118 hanno constatato che l’anziana 90enne non aveva riportato traumi preoccupanti né, a quanto pare, rotture alle articolazioni, ma vista la pressione bassa riscontrata, che potrebbe essere stata la causa del mancamento e della conseguente caduta, l’hanno trasportata per precauzione al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per alcuni accertamenti.



Neanche il tempo di rientrare in caserma a San Sabino, che la stessa squadra di vigili del fuoco è dovuta intervenire in via Roncisvalle, in rione Borgo San Giacomo. In questo caso hanno dovuto soccorrere un anziano 85enne che abita anche lui da solo. Aveva cambiato la bombola del Gpl per alimentare il piano cottura e stava per prepararsi qualcosa in cucina quando proprio il fornello si è surriscaldato incendiandosi. Non è chiaro se per un difetto della bombola, del fornello o se per un movimento azzardato dell’anziano, sta di fatto che il principio di incendio ha finito per bruciare un calendario appeso nella dispensa accanto al piano cottura.



Nel tentativo di spegnerlo, l’anziano si è procurato delle ustioni alla mano, ma è riuscito almeno ad evitare che le fiamme divampassero. I pompieri hanno poi circoscritto i danni e messo in sicurezza la cucina, facendo anche soccorrere l’anziano, portato anche lui al pronto soccorso di Osimo con delle ustioni non gravi, ma in evidente stato di choc. Due storie di solitudine di persone anziane che per fortuna sono finite bene, a differenza di altre circostanze. L’ultima quella di Silvano Piergiacomi, il bidello 74enne che un mese fa era stato trovato morto nella sua casa di San Paterniano dopo circa 48 ore dal decesso.

