Frontale da brividi tra un camion e un'auto, chiusa la strada: ci sono quattro feriti, uno in codice rosso

OSIMO - Paura questo pomeriggio per un frontale avvenuto attorno alle 17,45 lungo via Flaminia I, la strada che collega Osimo Stazione ad Osimo. Pe cause in corso di accertamento, un camion si è scontrato con un'auto che proveniva dalla direzione opposta ed è finito fuori strada. In un primo momento era stata attivata l'eliambulanza del 118, ma poi la missione è stata annullata perché la situazione era meno grave di quanto si temesse. Tuttavia, l'incidente ha causato 4 feriti, 3 dei quali trasportati in codice giallo all'ospedale di Osimo e uno in codice rosso (ma solo per la dinamica dello schianto) a Torrette. Sul posto anche i vigili del fuoco per liberare il camionista rimasto incastrato nell'abitacolo. La strada è stata chiusa dalla polizia locale per le operazioni di soccorso.

Ultimo aggiornamento: 19:17

