Pauroso scontro a Osimo tra una utilitaria e un autocarro: ferita una donna

OSIMO - Uno scontro impressionante in via Chiaravallese a Osimo poco dopo le 15 tra un'autocarro e una utilitaria. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine i due mezzi sono entrati i collisione improvvisamente sotto una pioggia fitta che ha reso il manto stradale molto scivoloso.

Incidente in via Chiaravallese, ferita una donna

Sul posto la squadra di Osimo dei Vigili del fuoco che in collaborazione con i sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre la conducente dell’autovettura con tecniche specifiche: successivamente i militi ne hanno predisposto il trasportato con l’ambulanza al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso, mentre i vigili del fuoco provvedevano alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.