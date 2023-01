Schianto a catena, caos davanti al supermercato: un ferito portato all'ospedale

OSIMO - Tamponamento a catena nel pomeriggio in via Ancona, a San Biagio. Il bilancio è di un ferito, fortunatamente non grave, anche se all’inizio si è temuto il peggio perché le chiamate pervenute alla centrale operativa del Nue 112 segnalavano la presenza di un uomo non cosciente e incastrato nella propria auto. Di conseguenza, sono arrivate a sirene spiegate le ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco, ma alla fine il ferito si è ripreso: è stato portato all’ospedale regionale di Torrette con un codice giallo.

Tre auto coinvolte

Lo schianto, che ha coinvolto tre auto tra cui un’Audi A4 e una Fiat Punto, è avvenuto nel pomeriggio attorno alle 18,30 lungo via Ancona, a poca distanza dal supermercato Eurospin. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Rossa di Osimo insieme all’automedica e a un altro equipaggio del 118, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, insieme ai carabinieri e alla polizia locale che si sono occupati dei rilievi dell’incidente e della gestione del traffico che è andato subito in tilt. Ad avere la peggio è stato il conducente di uno dei veicoli coinvolti, un 58enne, trasportato all’ospedale di Torrette per una sospetta frattura al femore. Gli altri tre automobilisti coinvolti, invece, non erano feriti e dunque hanno scelto di non ricorrere alle cure dell’ospedale.