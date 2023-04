Osimo, sbalzato dalla moto dopo il frontale con un'auto: grave ragazzo di 27 anni

OSIMO – Pauroso incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la Statale Adriatica, nei pressi dell'incrocio davanti al parco commerciale CargoPier. Un ragazzo di 27 anni è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette dopo essersi schiantato, in sella alla sua moto, contro un'auto condotta da una donna, rimasta ferita lievemente.

L'incidente è avvenuto attorno alle 15: sul posto è atterrata l'eliambulanza del 118. Sono intervenuti anche un equipaggio della Croce Gialla di Camerano, l'automedica di Osimo, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Senigallia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane centauro si è scontrato con la Opel Corsa guidata da una donna di 54 anni d'origine sudamericana che stava svoltando per andare verso il Cargopier. Nel frontale, violentissimo, ha avuto la peggio il 27enne, volato dalla sua moto. Il medico del 118 si è calato dall'alto con il verricello per raggiungere il giovane, poi caricato in ambulanza e portato a Torrette in codice rosso. Anche la donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso. Disagi per il traffico.