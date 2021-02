Tremendo schianto frontale tra auto: due persone ferite estratte dalle lamiere

OSIMO - Tremendo schianto frontale questa mattina ad Osimo: due persone estratte dalla lamiere e portate all'ospedale di Torrette.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 8.35 circa a Osimo in via D'Ancona per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale si sono scontrate frontalmente due autovetture. La Squadra di Osimo in collaborazione con i Sanitari del 118 hanno estratto due persone dalle auto le quali sono state trasportate all'Ospedale Regionale di Torrette.

