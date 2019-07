Sbornia al compleanno, si schianto sulle auto Il 22enne positivo all'alcotest, via la patente

di Giacomo Quattrini

L’incidente

Le indagini lampo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ha festeggiato il compleanno facendo qualche brindisi di troppo e sulla via di casa ha combinato un disastro. Un osimano di 22 anni è stato protagonista ieri notte di una carambola spaventosa in pieno centro, in via 5 Torri, strada che costeggia le mura a sud e porta da piazza del Comune ai Tre Archi. Al termine di una serata in un locale del centro per festeggiare il suo 22esimo compleanno, il giovanotto, risultato poi incensurato e di buona famiglia, ha ripreso la sua Opel Corsa bianca per tornarsene a casa.Erano da poco passate le 3,30 quando è transitato in via 5 Torri: forse una distrazione, o la scarsa lucidità per la stanchezza e qualche bevanda di troppo, e con la complicità dell’asfalto bagnato dalla pioggia, il ragazzo ha perso il controllo della sua Opel all’altezza della curva a sinistra dopo il rettilineo di via 5 Torri. Sbandando ha colpito un panettone in cemento male ancorato che delimita la carreggiata stradale dal marciapiede, facendolo saltare via come un birillo e rompendo anche parte della recinzione e delle scalette del marciapiede, dove per fortuna non transitava alcun pedone considerando l’orario e il maltempo. Nella carambola l’auto è però rimbalzata anche a sinistra della strada, che fortunatamente è a senso unico. Nella sua folle corsa ha colpito quindi due automobili parcheggiate vicino all’imbocco di via Strigola, la stradina che scende da San Marco. Due utilitarie entrambe danneggiate, una delle quali spinta contro il pannello che copre le pattumiere della raccolta differenziata di Astea.Il giovane, nonostante alcune contusioni, ha poi continuato la sua corsa lasciando dietro di sé diversi danni. Sia al patrimonio pubblico, come al panettone in cemento, alla recinzione e alle scalette, sia privato. Perché oltre alle automobili colpite, i detriti schizzati nei molteplici impatti della Opel Corsa, compreso il panettone salva pedoni, sono finiti contro le abitazioni alla destra di via 5 Torri. Il botto ripetuto ha svegliato gli stessi residenti, che si sono affacciati trovando sotto casa la scena di un incidente appena avvenuto ma nessuna auto coinvolta. Sul posto è però intervenuta subito una pattuglia della polizia di Stato che stava uscendo dal centro storico per un servizio di controllo e che si è fermata in via 5 Torri trovando il panettone saltato via e diversi detriti a terra, tra questi lo specchietto della Opel e la sua targa.Una volta messa in sicurezza la strada, sono bastati pochi minuti agli agenti del commissariato guidati dal vicequestore Giuseppe Todaro per rintracciare il 22enne. Era ancora a bordo della sua auto, posteggiata a motore acceso lungo via Ungheria, poche centinaia di metri più giù del luogo dell’incidente. Il ragazzo non ha opposto resistenza, anche perché evidentemente poco lucido. I poliziotti lo hanno controllato ed è emerso avere un tasso alcolemico più alto del limite consentito. Sono scattati il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ma si è in attesa di ulteriori accertamenti sugli esami anche tossicologici che potrebbero aggravare la situazione.