Schianto in moto contro un cinghiale mentre va al lavoro: centauro in codice rosso

OSIMO – Stava andando a lavoro con la sua moto quando all’improvviso gli ha attraversato un cinghiale. L’impatto è stato inevitabile, e fatale per l’animale, mentre per lui, un ragazzo osimano sui 30anni, un grande spavento e un politrauma che ha richiesto l’intervento sul posto di ambulanza e carabinieri di Loreto.

L’incidente tra moto e ungulato è avvenuto questa mattina mattina alle 4,45 in via Montefanese, davanti al distributore di benzina lungo lo stradone che porta da Passatempo a Padiglione. Il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Torrette.

