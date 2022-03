Si ribalta con l’auto, la cintura di sicurezza rischia di soffocarla: salvata da un vigile urbano di passaggio in moto

OSIMO - Incidente stradale ieri pomeriggio a Casenuove di Osimo, lungo via di Jesi, la strada di fondovalle. La donna al volante di una Chevrolet Spark, un’osimana di 67 anni, ha perso il controllo della vettura ribaltandosi a bordo strada. I primi soccorsi sono stati prestati da un vigile urbano della polizia locale di Osimo, che era fuori turno e intorno alle quattro di pomeriggio transitava su quella strada per fare un giro in moto.

Ha aiutato la donna aiutata a uscire dall’abitacolo, perché non riusciva a liberarsi, anche se era cosciente e diceva di stare bene. «Me la sono vista davanti e l’ho dovuta schivare - è il racconto del vigile urbano -, Sono sceso e aperto lo sportello, la donna aal volante mi ha detto che la cintura la stava strozzando così l’ho sganciata e tirata fuori». Sul posto sono accorsi un’ambulanza della Croce Rossa di Osimo, una pattuglia della polizia locale di Osimo per i rilievi e i vigili del fuoco, sempre del distaccamento osimano. Al loro arrivo la conducente dell’auto ribaltata era già fuori dall’abitacolo e quindi i vigili del fuoco hanno provveduto ala messa in sicurezza della Chevrolet. La donna è stata trasportata all’ospedale di Torrette in codice giallo. Il traffico ha avuto dei rallentamenti durante i soccorsi, ma la carreggiata è rimasta sempre libera. Quel tratto di strada, purtroppo, già in passato è stato teatro di incidenti anche molto gravi.



