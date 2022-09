Incidente da brividi a Osimo: centra un'auto in sosta e si ribalta, ragazza 22enne all'ospedale

OSIMO – Schianto da brividi ad Osimo: all'ospedale una 22enne che si è ribaltato con la propria auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 13,30 in via Colombo. Per cause da accertare, la giovane ha colpito un veicolo in sosta e poi si è rovesciato su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso in codice di media gravità. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code perché si è dovuto procedere alla chiusura di via Colombo durante le fasi dei soccorsi.