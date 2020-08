Incendio sterpi lungo la statale 16. Interessati i campi vicino alla ferrovia, stop ai treni

OSIMO - Intervento dei vigili del fuoco per un incendio sterpi a Osimo, lungo la statale 16 Adriatica. Le fiamme si sono sviluppate nei campi vicini alla linea ferroviaria nel tratto che va dalla zona di San Rocchetto in direzione Osimo Stazione verso Villa Musone. Sul posto quattro autobotti e due mezzi 4x4 dei vigili del fuoco. Sul posto anche il funzionario. Durante le operazioni è stato sospeso il transito dei treni così da poter far operare in sicurezza le squadre dei pompieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA