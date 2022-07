OSIMO - Grande spavento martedì sera al Conad di via Montefanese, all’ex consorzio agrario in zona San Carlo. Verso le 20,30, orario di chiusura infrasettimanale del grande superstore, è scattato l’allarme anti incendio per del fumo proveniente da uno degli scaffali del reparto prodotti da bagno e linea baby. Ad andare a fuoco era la parte di scaffale dove si trovavano i pannolini.

Per fortuna i dipendenti si sono subito resi conto di ciò che stava accadendo e hanno prontamente smorzato sul nascere le fiamme usando gli estintori presenti dentro al supermercato.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da San Sabino ma hanno semplicemente messo in sicurezza la zona dell’incendio visto che le fiamme erano state già sedate dai dipendenti. I danni sono stati circoscritti e sarebbero attorno ai 2-3 mila euro, ma a destare preoccupazione è la matrice dell’incendio. A quanto pare le prese elettriche che si trovano in quel punto dello store sono risultate tutte integre. Si escluderebbe un cortocircuito ma andranno svolti degli approfondimenti, anche considerando l’avvio della pratica per l’indennizzo assicurativo. Fondamentali saranno le immagini della videosorveglianza interna, che potrebbero chiarire se il principio di incendio dell’altra sera è stato accidentale o con matrice dolosa.

Alcuni raccontano i di aver visto un giovane che si era aggirato in quella corsia pochi istanti prima dell’allarme antincendio, come confermerebbe la videosorveglianza che lo immortala. Il pensiero di molti, anche dei residenti della zona quando hanno visto arrivare i vigili del fuoco, era in effetti andato agli adolescenti che da tempo si danno appuntamento proprio al Conad, piazzandosi nel parcheggio sotterraneo a fare bisboccia. Nei mesi scorsi avevano segnalato proprio i bivacchi e i rumori causati da quelle baby gang che frequentano il seminterrato del parco commerciale. Il commissariato di polizia di Osimo, nell’ambito dei servizi interforze predisposti dalla Questura nei weekend, hanno più volte controllato proprio quella zona, identificando diversi ragazzi ma senza ipotesi di reato. Il timore che proprio uno di loro sia coinvolto nell’incendio al supermercato era concreto ieri, tanto che la direzione si è rivolta alle forze dell’ordine segnalando il fatto tramite il legale della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati. «C’è il sospetto del dolo, ma sono in corso accertamenti» hanno confermato i riferenti del Conad, senza entrare nei dettagli, ma assicurando che già ieri mattina il supermercato era regolarmente tutto fruibile.

Il blitz

Altri vandali invece sono tornati in azione ad Offagna. Ieri sui social sono riapparse le segnalazioni di furti di fiori e danneggiamenti dentro al camposanto del paese. «Non è la prima volta che accade» dice una offagnese raccontando del furto dei fiori dalla tomba della mamma. Con il secondo lotto di videosorveglianza installata dal Comune «è prevista – spiega il sindaco Ezio Capitani- una spycam davanti al box della protezione civile che copre anche l’ingresso del cimitero ma non escludo che in futuro ne possa essere installata una anche all’interno».