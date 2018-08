Incendio nell’area dell’officina Cesarini: malore per un amico del titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Incendio ieri verso le 18 nella zona industriale a Padiglione di Osimo, in via dei Tigli. Le fiamme sono divampate nelle pertinenze dell’Officina Cesarini di Lorenzo Riccini, meccanico molto conosciuto nella zona e nel settore della rivendita e riparazione dei camper. Lui stesso, con l’ausilio del fratello e di un amico che erano già sul posto hanno cercato di domare inizialmente le fiamme che si sono alimentate per cause ancora da accertare. Nel frattempo sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Osimo, che sono intervenuti con l’ausilio di una squadra giunta dal comando di Ancona.Sono stati minuti drammatici perché i tre ragazzi nel tentativo di limitare i danni fermando le fiamme hanno rischiato anche di rimanere intossicati. Uno di loro, amico del titolare, un 30enne di Osimo, ha avuto un malore per il fumo inalato ed è stato soccorso dai militi della Croce Rossa di Osimo e dall’automedica dell’ospedale inviata dal 118. In pochi minuti si è poi ripreso ma per precauzione è stato portato al pronto soccorso del Ss. Benvenuto e Rocco in condizioni non gravi. Sul posto per accertare le cause dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione mentre una pattuglia della polizia municipale di Osimo ha regolato il traffico per consentire il regolare svolgimento degli di soccorso. Da calcolare i danni, ma a quanto pare sarebbero stati circoscritti, con le fiamme provenienti dall’esterno del capannone e non dall’interno.