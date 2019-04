Incastrato nell'auto dopo lo scontro con un camion nella notte sulla Statale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Nella tarda serata di ieri, attorno alle 22,30, i vigili del fuoco sono intervenuti Statale 16 adriatica, nei pressi di Osimo Stazione, per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, una vettura si è scontrata con un autocarro, nell'incidente il conducente della vettura rimaneva incastrato all'interno della vettura. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliere con le cesoie idrauliche la vettura per poter liberare l'infortunato. L'uomo dopo le prime cure sul posto è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.