Incastrato per un giorno nel vano motore: i vigili del fuoco salvano un gattino

OSIMO - I vigili del fuoco salvano un gattino rimasto incastrato nel vano motore di un’auto per oltre un giorno. Alcuni residenti di via Pompeiana, a San Marco, avevano sentito il miagolio già mercoledì mattina, senza individuarne la provenienza.Pensavano venisse dall’interno dell’ex Corridoni, le cui finestre al piano terra sono in frantumi, ma ieri mattina il lamento è continuato e i residenti hanno chiamato i pompieri che, smontando alcuni pezzi, hanno liberato il micio dal vano motore di un’auto parcheggiata in via Pompeiana. Il gattino, ribattezzato Pompeo, abiterà in una famiglia del rione.