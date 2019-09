In trappola nella casa invasa dal fumo: salvato dai poliziotti eroi

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza hanno salvato da un principio di incendio un anziano caduto a terra nella sua abitazione di via Olimpia. Attimi di terrore martedì mattina lungo la strada che costeggia lo stadio Diana. All’altezza del civico 32, poco prima del bivio col Foro Boario, un anziano osimano di 82 anni stava preparando il pranzo quando è caduto a terra in cucina non riuscendo più a rialzarsi, probabilmente per la rottura del femore.Abitando da solo e in quelle condizioni, è rimasto a terra per quasi due ore, cercando di urlare più forte possibile per chiedere aiuto. Nel frattempo le tre pentole che aveva messo sul piano cottura acceso si sono riscaldate al punto tale da carbonizzarsi, creando un intenso fumo nero. Lo spavento per il principio di incendio ha indotto l’82enne con le poche forze rimaste a ripararsi sotto al tavolo della cucina continuando ad urlare, fino a quando, verso mezzogiorno, una vicina rientrando in casa ha sentito quelle grida e si è affacciata. In quel momento ha sentito fuoriuscire dall’abitazione dell’anziano un forte odore di bruciato. Sapendolo solo in casa e avvertendo le urla, ha chiamato il 113 chiedendo aiuto alla polizia di Stato.