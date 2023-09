OSIMO - Una leonessa, battagliera e umile. Professionista legata alla sua famiglia, alla sua terra. Osimo piange Alessandra Mammoli, 56 anni, imprenditrice di successo, vicina allo sport, per questo premiata nel 2018 dal Comune con la civica benemerenza.

Madre di due figlie appena maggiorenni, Alessia ed Emma, sposata con Ernesto, aveva lavorato fino all’anno scorso nella ditta di famiglia, la Fondipress di Osimo Stazione, dove ha ereditato la passione dal padre. La scelta poi a fine 2022 di vendere, al termine di anni difficili, e di dedicarsi alla sua famiglia e alla villa di campagna a San Biagio. Poi in estate la febbre alta che non passava e la scoperta di un male terribile. Settimane di apprensione e cure, ma non c’è stato nulla da fare: se ne è andata giovedì pomeriggio all’ospedale di Torrette. Camera ardente alla Casa Funeraria Biondi. Funerali oggi alle 15 a San Biagio.